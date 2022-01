Leuven houdt testmoment voor kindervaccinatie in Brabanthal: "Ik had niet door dat het al voorbij was"

“Ik kom mijn coronavaccin halen en vind het spannend”, zegt Fleur. “Maar het is wel goed dat ik andere mensen op die manier bescherm.” Volgens de papa van Fleur is het goed dat kinderen door vaccinatie terug een normaal leven kunnen hebben en naar school kunnen. “Het is een generatie die al veel meegemaakt heeft.”

Maxim heeft veel stress voor z’n vaccin. “Vooral voor de pijn achteraf of om ziek te worden.” Voor z’n papa is het een speciale ervaring, “maar we doen het voor hun welzijn. Het is geweldig georganiseerd.”

“Ik was in mama haar hand aan het knijpen toen het eigenlijk al voorbij was. Want ik had niet door dat de prik al gezet was. Vlak voor de spuit had ik wel een beetje stress, maar toen ik het zag niet meer.” Een mama is blij dat haar kinderen eindelijk gevaccineerd zijn: “Zodat hun leven weer normaal kan doorgaan. De jongste zit in het eerste leerjaar en is amper normaal naar school kunnen gaan.”

Vanaf maandag worden kinderen op grotere schaal gevaccineerd in de Brabanthal.