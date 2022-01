Carnavalisten in Knokke-Heist werken door aan hun praalwagens: "Niets doen lost niks op"

Zowel Knokke-Heist als Blankenberge wachten nog af wat het volgende Overlegcomité van midden januari zal brengen, al ziet de situatie er momenteel niet bepaald rooskleurig uit, nu de besmettingscijfers records breken. Toch werken de carnavalisten moedig door. "Of we duidelijkheid willen? Het is dubbel", zegt Filip Bienstman, alias Keizer Bieze. "Natuurlijk zouden we graag weten waar we aan toe zijn, maar te snel beslissen kan ook kwalijk zijn. Als die vijfde golf dan sneller dan verwacht gaat liggen en er plots versoepelingen volgen, dan zullen we spijt hebben dat carnaval niet doorgaat."