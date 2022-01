Egypte laat gevangen activist Ramy Shaath naar Frankrijk vertrekken, maar hij verliest wel zijn nationaliteit

De activiteiten van Ramy Shaath begonnen blijkbaar wel op de zenuwen te werken van de huidige machthebber in Egypte, president Abdel Fattah al-Sisi. In 2019 werd hij in Egypte opgepakt en beschuldigd van banden met de Moslimbroederschap en met terroristische organisaties. Echt hard werden die beschuldigingen niet gemaakt, maar dat is in Egypte geen probleem om iemand lange tijd in opsluiting te houden.