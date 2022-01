Kortrijk vaccineert dan toch niet in de scholen: "Toestemming ouders was niet gegarandeerd"

De werkgroep VAXPO onderzoekt nu hoe ze de kinderen uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke naar het vaccinatiecentrum kunnen laten komen. Het oorspronkelijke idee was om ze met mobiele teams op school te laten vaccineren. Ouders konden via brief toestemming geven, zoals dat met andere vaccinaties gebeurt. Maar omdat het risico op discussies met ouders te groot is, heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid dat idee van tafel geveegd. Bij de vaccinatie van kinderen is de ouderlijke toestemming van groot belang. Daarom verkiest de stad toch de kinderen in Vaxpo te vaccineren onder begeleiding van ten minste één van de ouders, zo is de toestemming gegarandeerd.

De Budafabriek in het centrum van Kortrijk wordt momenteel volop gebruikt voor het zetten van de boosterprikken. Coördinator Hilde Verschaeve reageerde dinsdag nog dat die boostercampagne moeilijk te combineren valt met de vaccinatie van kinderen. "Om de 2 minuten zetten we een prikje. We zijn ook opgeschaald om de boosterdeadline van de volwassenen tegen eind januari te halen. De tijd om een kind te vaccineren duurt ook ietsje langer en is ietsje uitgebreider, vandaar dat we ze er liever niet bij zouden nemen."