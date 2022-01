BEKIJK - Nederlandse regering neemt verrassende beslissing: omstreden gaswinning rond Groningen wordt nog opgedreven

Al decennia lang is de ondergrond van de Groningse vlaktes de schatkamer van Nederland: hier werd al voor zo'n 400 miljard euro gas uit de bodem gewonnen. Het bezorgde Nederland rijkdom maar de Groningers ernstige hoofdbrekens. Want de leeggepompte bodem is onstabiel en met de regelmaat van de klok doen zich aardbevingen voor, die de huizen zware schade toebrengen.