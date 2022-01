Ook dit jaar geen Peer Stoet: oudste carnavalsstoet van het land rijdt niet uit

De beslissing komt hard aan in Herenthout. "Het was wel wat verwacht, maar het is nu al het tweede jaar op rij dat we hier geen stoet hebben", zegt Nevelsteen. "En de twee jaren daarvoor hebben we ook maar één dag kunnen uitrijden, toen omdat het slecht weer was."

De organisatie broedt op een kleinschalig alternatief. "Hoe dat er concreet gaat uitzien, zijn we nog aan het bekijken", aldus Nevelsteen. "Maar de bedoeling is dus wel dat we voor de eerste stoetzondag op 27 februari toch iets gaan voorzien."