Oudste inkervingen ooit ontdekt in mergelgroeves van Riemst: "Zo diep zo'n oude inkerving vinden is erg uniek"

Ook burgemeester Mark Vos (CD&V) is tevreden met de ontdekking van de eeuwenoude inkerving: "Het is heel uitzonderlijk dat we zo'n oude inkerving vinden in de mergelgrotten. Het onderstreept opnieuw het belang van ons cultureel historisch erfgoed en toont aan dat de bescherming van deze grotten in de toekomst van groot belang is."