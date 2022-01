Politie ontdekt wietplantage in huis in Beringen

De plantage werd woensdagochtend bij een inval van de politie ontdekt. Het parket voert een onderzoek naar de zaak en vraagt om altijd aandachtig te blijven bij verdachte zaken.

In de bossen in de buurt van de Steenstortstraat werd dan weer een grote hoeveelheid afval van een wietplantage ontdekt. Het gaat om zakken teelaarde, potten en ander materiaal om wietplanten te kweken. Alles wordt opgeruimd.

Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval kan gratis en anoniem gemeld worden op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.