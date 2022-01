Politie pakt man op die geseind stond voor verschillende inbraken en diefstallen in Waasland

De 20-jarige man werd op heterdaad betrapt in een winkel in Sint-Niklaas. De politie merkte daar dat de man een verboden wapen bij zich had en kon hem oppakken. Naast diefstallen in De Klinge, komt de man ook in aanmerking voor inbraken en diefstallen in de regio Sint-Niklaas en ook in het noorden van het Waasland. De politiezone Waasland-Noord had hem daarom als geseind opgegeven. Het leek een moeilijke zoektocht te worden aangezien de man geen vaste verblijfplaats heeft.

Tijdens een verhoor bekende de twintiger intussen verschillende inbraken en diefstallen in Sint-Gillis-Waas, De Klinge en Stekene. Zo komt hij in aanmerking voor twee van de vier inbraken in scholen in De Klinge en Sint-Gillis-Waas de voorbije maanden. De twintiger is geen onbekende bij politie en gerecht.