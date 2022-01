Kinderen mogen bij besmetting in gezin maandag gewoon naar school: CLB vraagt aanpassing van die regel 

Voor de leerkrachten gelden er dan weer nog andere regels om naar school te komen na een hoogrisicocontact. Wie gevaccineerd is en binnen de laatste vijf maanden een prik heeft gekregen (tweede vaccin of booster), moet na een hoogrisicocontact geen PCR-test meer afleggen en moet ook niet meer in quarantaine en kan dus weer voor de klas gaan staan.

Gevaccineerden die geen vaccin of booster kregen in de laatste vijf maanden moeten na een hoogrisicocontact nog steeds in quarantaine. Dat geldt ook voor wie niet gevaccineerd is. In die laatste gevallen gelden dezelfde regels als hierboven beschreven bij de leerlingen van het secundair onderwijs.