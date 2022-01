Radioshow vervangt nieuwjaarsreceptie in Bellegem

In 2022 zijn er opnieuw geen nieuwjaarsrecepties of -drinks in Kortrijk en de deelgemeenten als gevolg van de coronamaatregelen. De werkgroep Bellegem Klinkt organiseerde daarom voor de tweede keer een live radioshow voor en door de Bellegemnaren. Elke dorpeling kon zijn favoriete liedjes aanvragen, vliegende reporters namen straatinterviews af voor de uitzending én er werd een coronalied gebracht vanuit Ontmoetingscentrum De Wervel. Bellegem Klinkt serveert duidelijk geen droge kost, ook al kan er niet gedronken worden op het nieuwe jaar.