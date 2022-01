Ruimtetelescoop James Webb is nu volledig ontplooid, twee weken na de lancering

De spanning was te snijden, maar de opluchting was erg groot vanochtend in het vluchtleidingscentrum in de Amerikaanse stad Baltimore. Daarmee kunnen de astronomen nog niet echt aan de slag gaan met het tuig: eerst moeten de instrumenten nog worden gecalibreerd en moet de telescoop zijn definitieve plaats op 1,5 miljoen kilometer van de aarde bereiken. Over vijf maanden zou dat achter de rug moeten zijn en kan het wetenschappelijk onderzoek beginnen. (Lees verder onder de foto).