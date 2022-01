Basisschool in Opwijk moet al meteen puzzelen om maandag lessen te kunnen opstarten

“Ik heb al veel telefoons gekregen”, zegt directeur Christophe De Smedt. “Er zijn 3 leerkrachten die met corona geconfronteerd worden. Ze zijn zelf besmet of moeten in quarantaine door een huisgenoot. Daardoor moeten we opnieuw beginnen te puzzelen. Ik heb al samengezeten met de zorgcoördinatoren om lessen-, opvang- en toezichtroosters te herbekijken.”

Het CLB liet weten dat er een 10-tal leerlingen maandag niet kan komen omdat ze besmet zijn of in quarantaine zitten. “Daarvoor zullen we opnieuw afstandsonderwijs organiseren met de zorgleerkrachten. Die geven dan de basisleerstof van die dag aan de hand van 2 onlinemomenten. We zijn dat intussen gewoon, want we doen dat al een volledig schooljaar. Maar het vraagt veel energie van de zorgleerkrachten, waardoor ze amper de leerlingen in de klas kunnen helpen die dat nodig hebben.”