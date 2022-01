Schoten krijgt permanent bloementapijt voor verongelukte Loes

In Schoten is een nieuw bloementapijt geplant aan de overkant van de Cordulakerk waar de 7-jarige Loes begin vorig jaar begraven werd. Het meisje werd slachtoffer van een dodelijk ongeval toen ze samen met haar mama, zus en broertje met de fiets onderweg was naar school. "Door alle liefde wordt het mooi", aldus de vader van Loes.