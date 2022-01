Senaatsvoorzitter Stephanie D'Hose (Open VLD) wil Senaat afschaffen

Voor de Senaat werken op dit moment 170 mensen en 60 senatoren. De instelling kost ons land nog zo'n 40 miljoen euro per jaar. Maar het is niet zo dat dat budget integraal terug in de schatkist komt als de instelling wordt afgeschaft. Ze zullen de kosten voor het onderhoud van het gebouw blijven. D'Hose wil ook nadenken om het gebouw voor andere doeleinden te gebruiken. "Er zijn bijvoorbeeld een aantal partijen die pleiten voor een burgerparlement. Waarom zouden we dit niet in de Senaat kunnen organiseren? We zitten daar met een prachtig gebouw. Ik wil daar de komende maanden, samen met de collega-senatoren, over nadenken en desnoods nu al een werkgroep en experimenten voor beginnen installeren", zegt ze.