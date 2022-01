Meer dan 17 centimeter sneeuw op Hoge Venen en er komt nog meer, "maar wordt niet makkelijk om er te geraken"

Op de andere plekken in ons land zal het vanaf deze namiddag dan weer fel regenen en hard waaien. Op verschillende plaatsen, kan in 24 uur tijd zo'n 25 mm regen vallen, in sommige streken zelfs meer, zegt het KMI. Zeer lokaal - vooral in de provincies Namen en Luxemburg - kan 35 tot 40 mm neerslag in 24 uur vallen. Een deel van de neerslag valt als sneeuw. Na middernacht wordt het vanaf de zee droger met opklaringen.

Morgen wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog een kleine kans op enkele buien, vooral dan over het noorden en het oosten. De temperaturen schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen, 5 graden in het centrum en 7 graden in het noordwesten.

Maandag tot en met vrijdag zal het vooral droog zijn, met soms ook opklaringen. De temperaturen zitten tussen 0 graden op de Ardense hoogten, 5 of 6 graden in het centrum en 7 graden in het westen.

