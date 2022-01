Tekort aan gele afvalzakken in Limburgse gemeenten: "Verrast door grote vraag"

Sinds de start van het nieuwe jaar voerde Limburg.net in verschillende Limburgse gemeenten "Optimo" in. Dat is een nieuw systeem voor afvalophaling waarbij één afvalwagen verschillende afvalsoorten ophaalt. Maar nu blijkt dat verschillende winkels verrast werden door de grote vraag naar de gele vuilzakken die nodig zijn voor het sorteren van keukenafval, waardoor er nu een tekort aan is.