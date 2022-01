Turkmenistan wil "de poort van de hel" dichtgooien en de al vijftig jaar brandende vuurkrater doven

Turkmenistan ligt in Centraal-Azië en grenst aan Kazachstan, Oezbekistan, Afghanistan, Iran en de Kaspische Zee. Het land dankt zijn naam aan de Turkmenen, een van de vele aan Turken verwante nomadenvolkeren die al meer dan duizend jaar rondtrokken in Centraal-Azië. Uit die periode dateert de grote liefde van de Turkmenen voor de Akhal Teke, een bijzonder mooie paardensoort die het nationale dier van het land is geworden. De zuidelijke stad Merw was lange tijd een pleisterplaats op de Zijderoute tussen China en het Westen.

In de 19e eeuw werd het gebied -net als een groot deel van Centraal-Azië- een deel van het Russische rijk en nadien van de Sovjet-Unie. In 1991 werd Turkmenistan onafhankelijk. Net zoals de andere voormalige Sovjetrepublieken in de regio bleef de macht in handen van de voormalige partijfunctionarissen. Turkmenistan kent een erg autoritair regime, eerst onder president en voormalig partijleider Saparmurat Nijazov en na diens dood in 2006 door huidig president Berdimoechamedov. In Turkmenistan wonen 5,6 miljoen mensen. De meeste Turkmenen zijn soennitische moslims, maar het regime is seculair.