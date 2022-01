Twintiger komt om bij zwaar verkeersongeval in Buggenhout

Het ongeval gebeurde gisterenavond rond 9 uur, op de Provinciale Baan in de richting van Puurs, ter hoogte van de Brielstraat. Een wagen met twee twintigers week om een onbekende reden van de weg af en kwam tegen een boom terecht. Door de hevige klap lagen de brokstukken verspreid over de weg en in een weide ernaast. De weg werd tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. Uit de eerste vaststellingen bleek dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeval.