Vanaf maandag starten opnieuw werken op E40 in Aalter: verwachte verkeershinder nu in de richting van binnenland

Vorig jaar in het najaar was het steevast aanschuiven voor het verkeer op de E40 in Aalter, dat in de richting van de kust reed. Het plaatsen van de geluidsschermen aan die kant van de weg is nu gedaan, maar maandag starten de werken aan de andere kant. Daardoor wordt het mogelijk wekenlang aanschuiven tussen Beernem en Aalter, voor het verkeer dat vanuit de kust en Brugge richting Gent en Brussel moet.