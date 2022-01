Voormalige veiligheidschef is gearresteerd in Kazachstan, situatie in het land blijft erg gespannen

Of dat nu betekent dat de huidige machthebbers nu afstand nemen van Nazarbajev en zijn familie die grote delen van de op olie drijvende economie in handen hebben genomen, moet nog blijken. Een precedent is er mogelijk in buurland Oezbekistan.

Na het overlijden van de almachtige leider Islam Karimov in 2016 schoof het regime Shavkat Mirzijojev naar voor als opvolger. Die heeft sindsdien een erg beperkte economische liberalisering doorgevoerd en toplui en familieleden van Karimov aan de kant geschoven of vervolgd. Onder hen Gulnara Karimova, een dochter van Karimov, die veroordeeld is voor corruptie. De brede kern van het regime in Oezbekistan is onder Mirzijojev nog steeds aan de macht met "nieuwe, jongere mensen".