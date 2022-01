Minister van Onderwijs Weyts niet van plan zelftesten gratis aan te bieden: "Mondmaskers zijn toch ook niet gratis?"

Een algemene sluiting van de scholen voor de krokusvakantie - binnen zo'n twee maanden - is volgens Weyts alleszins niet aan de orde. "We moeten optreden waar de problemen zich stellen. In de vorige coronagolven waren op de piek zo'n 100 scholen dicht op een totaal van 4.000. Dat is toch relatief. Een school kan overgaan tot het sluiten van klassen of eventueel de hele school als de veiligheid of de kwaliteit in het gedrang komt. Maar daaom moet je toch niet op voorhand beslissen om álle scholen te sluiten?"