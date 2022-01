Wintergloed Brugge lokt drie kwart meer bezoekers dan vorig jaar: "Een succes"

Brugge zelf lokte misschien veel bezoekers, maar het was bijzonder kalm op de kerstmarkten. Begin december werd er zelfs beslist om de kerstmarkt op 't Zand te sluiten. Door de beperkte opkomst drongen de standhouders er zelf op aan. "Het weer was bijzonder slecht. Daarnaast is de ligging, in een wat verloren hoek, niet ideaal. Het lichtparcours loopt dit jaar niet langs 't Zand en ook door de werken aan de ondergrondse parking kiezen veel bezoekers voor een andere toegangsweg tot de stad", klonk het toen bij de organisatie. Enkele van de standhouders kregen een nieuwe plaats .