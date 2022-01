Zedelgem vaccineert kinderen tussen de ballonnen: "Belangrijkste is thuis goed voorbereiden"

Vandaag is de vaccinatiecampagne voor kinderen op gang getrokken in West-Vlaanderen. De eerste prikken worden in Zedelgem gezet. Speciaal voor de kinderen staat een ballonnenman en wordt er een cadeautje voorzien. "Hier en daar is er eens een kindje dat weent, maar eigenlijk valt dat allemaal goed mee", zegt Jonckheere.

De ballonnenman zal zijn werk hebben, want vandaag alleen al verwachten ze in Zedelgem zo'n 590 kinderen voor een vaccinatie. "Wij denken dat van de 800 kinderen die we uitgenodigd hebben ongeveer 70 procent zal afkomen", legt Gino Jonckheere uit. "Er hebben 500 mensen bevestigd en 100 mensen hun naam laten schrappen. Maar van die laatste groep zijn er ook veel die gewoon een andere datum hebben aangevraagd. De kinderen krijgen later ook een tweede prik. De laatste daarvan worden eind februari gezet, zo kan iedereen op krokusverlof zonder zorgen."