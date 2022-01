Twee straten ontsnappen aan nieuwe zone 30 in Kessel-Lo: buurgemeente Lubbeek ligt dwars 

Leuven wil de verkeersveiligheid in de deelgemeenten verhogen en verlaagt de maximumsnelheid daardoor naar 30 kilometer per uur. De eerste gemeente waar de snelheid naar beneden gaat is Kessel-Lo. Maar in de Jan Davidtstraat blijft de snelheid ongewijzigd. De ene kant van de straat ligt namelijk in buurgemeente Lubbeek en daar zijn ze geen voorstander van de zone 30 in die straten. "Uiteraard zijn wij ook begaan met de verkeersveiligheid, maar volgens ons is een zone 30 in die straten overbodig", zegt schepen voor Mobiliteit Tania Roskams (N-VA). "We zijn een landelijke gemeente en de zone 30 ook over de gemeentegrenzen heen naar Lubbeek uitbreiden lijkt ons geen goed idee".

Op de facebookpagina van de Jan Davidtstraat reageren verschillende bewoners ontgoocheld. ”Wij zijn 100 procent pro zone 30! Safety first in woonstraten”, aldus een facebookgebruiker. Leuvens schepen van mobiliteit David Dessers (Groen) bevestigt de "nee" van Lubbeek op de vraag om in de Jan Davidtstraat een zone 30 in te voeren. “De situatie doet zich ook voor in de Langelostraat. Ook daar weigert Lubbeek in te gaan op onze vraag om een zone 30 in te voeren. We wilden de Langelostraat zelfs op eigen kosten heraanleggen”, aldus Dessers.

Leuven zit binnenkort opnieuw rond de tafel met Lubbeek over het globale mobiliteitsplan dat de stad aan het uitwerken is en zal de kwestie opnieuw bespreken. Ook met Bierbeek en Holsbeek komt er een overleg over het mobiliteitsplan.