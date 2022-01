5.000 mensen betogen in Brussel tegen coronamaatregelen, 30-tal personen administratief aangehouden

Ook in Antwerpen werd er deze namiddag betoogd tegen de huidige coronamaatregelen. De lokale politie schatte het aantal aanwezigen op 750. Alles verliep rustig.

De manifestatie was specifiek gericht tegen de mondmaskerplicht in het onderwijs en de maatschappelijke druk om nu ook jonge kinderen te laten vaccineren. De initiatiefnemers, waaronder de politieke partij "Vrijheid", stellen het nut daarvan in vraag en vrezen voor de gevolgen voor kinderen. "Laat onze kinderen gerust", was een van de slogans.