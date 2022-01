Albasten huwelijk voor Françoise (95) en Mathias (97) in Sint-Martens Latem: "Ik ontmoette een bevallige jongedame in scoutsuniform op de trein"

West-Vlamingen Mathias en Françoise leerden elkaar in september 1945 kennen op de trein naar Brussel. Die dag herinnert Mathias zich nog alsof het gisteren was. “Ik wilde twee broers uitzwaaien die vanuit Brussel naar Congo vertrokken”, vertelde hij vijf jaar geleden aan de Krant van West-Vlaanderen. “Toen ik op de trein zat, kwam een bevallige jongedame rechtover me zitten in scoutsuniform. Ze was onderweg naar een scoutskamp in Leuven. Het was de eerste keer dat ze met de trein reed en ze wist niet goed de weg. In het station van Brussel liet ik al mijn charmes werken. Ik wist ondertussen wanneer ze terug zou komen van het scoutskamp, wat dacht je. We spraken af dat we elkaar weer zouden ontmoeten in het station van Brussel en samen terug naar Ieper zouden treinen.”