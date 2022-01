Antwerpse handelaars "overdonderd" door mooie kerstperiode: "Met dank aan de Nederlanders"

Ook de gemeenten en steden in de buurt van de grens hebben veel Nederlanders mogen ontvangen afgelopen kerstperiode. "De meeste zaken, zowel in het centrum van Antwerpen, als in de grensgemeenten, hebben meer omzet kunnen creëren", aldus Paul Snoeys, voorzitter van horeca Antwerpen. Hij zag de omzet van zijn restaurant in Hoogstraten met gemiddeld 50 procent stijgen.

Hetzelfde verhaal horen we bij Willy Van Geirt, winkelier in de Gasthuisstraat in Turnhout. "Dit is een zeer welgekomen verrassing na een vreselijke periode. Dit is meer dan een druppel op een hete plaat. Het was een tsunami en daar zijn we zeer blij om. De Nederlanders blijven welkom, zeker omdat ze zich goed aan de heersende coronamaatregelen houden."