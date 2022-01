Appartement onbewoonbaar na brand in Sint-Lambrechts-Woluwe

De brandweer plaatste meteen een rookstopper, zodat de rook van de brand zich niet zou verspreiden naar de hoger gelegen verdiepingen en de bewoners van die verdiepingen niet moesten geëvacueerd worden. De 65-jarige vrouw had rook ingeademd en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee politieagenten hadden ook rook ingeademd maar konden ter plaatse verzorgd worden.

Het vuur was snel geblust, maar de schade is aanzienlijk en de flat is tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners van de andere flats op de eerste verdieping konden terugkeren naar hun woningen. De oorzaak van de brand was accidenteel, aldus nog de brandweer.