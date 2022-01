Heropstart scholen gepaard met veel onduidelijkheid: ook Grembergse directeur bedolven onder vragen

Ondanks de afgelopen hectische dagen, ziet directeur De Mey het wel zitten om terug te starten: "Het voordeel is: we hebben al zoveel veranderingen gehad en aanpassingen moeten doorvoeren dat we er eigenlijk al een beetje ervaringsdeskundigen in geworden zijn." Hij is ook blij dat de ouders open en eerlijk zijn. "Dat is een enorm pluspunt in deze moeilijke tijden, dat we goed communiceren naar elkaar toe," besluit directeur Luc De Mey.