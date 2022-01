BK veldrijden zonder publiek: "Geen sfeer, dat is vooral jammer voor de renners"

"Sportief super tevreden, alles bij elkaar half tevreden", blikt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) terug op het BK veldrijden. "Perfect BK, maar helaas zonder publiek. Het is een uniek kampioenschap, des te jammer dat het publiek dat niet mocht meemaken. Het was trouwens een volledig natuurlijk circuit, er waren geen kunstmatige hindernissen. Alles gaat over de natuur, door de duinen en het strand. En kijk naar al die plaats die we hier hebben, ik kan het blijven zeggen, het is jammer, maar het is nu zo."

De renners mochten wel hun grootste supporters uitnodigen, zo kwam ook Betty Van Meert supporteren voor haar zoon. Ook zij miste sfeer door de afwezigheid van publiek: "Je merkt wel dat er veel minder sfeer is, dat is heel jammer, zeker voor de renners. Wij hopen dat de maatregelen snel gaan veranderen, want het is echt niet fijn. Ik denk dat de aanmoedigingen van het publiek heel motiverend werken, zeker als ze moeten inhalen. Dat maakt het spannender, leuker en intenser voor hen."