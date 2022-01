Chinese miljoenenstad Tianjin weer op slot tot iedereen getest is, net voor de Olympische Winterspelen

De overheid heeft meteen de handrem aangetrokken: alle inwoners van Tianjin moeten voorlopig thuis blijven of in de buurt van hun woning om getest te worden. Pas daarna zouden ze zich opnieuw vrij kunnen bewegen. Het gaat dus niet om een volledige lockdown zoals die nu van kracht is in de steden Xi'an en Yuzhou. Daar mag niemand nog buiten. In Xi'an zijn er daardoor tekorten aan voedsel en twee vrouwen hebben buiten een ziekenhuis een miskraam gekregen omdat ze niet binnenmochten zonder testbewijs. Ook andere mensen in die steden klagen over gebrek aan medische verzorging.