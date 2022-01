Coronablog - Straks opnieuw protest tegen coronamaatregelen in Brussel, besmettingscijfers stijgen fors door

In het Brusselse Gewest gaat de opmars van omikron nog sneller dan in de rest van het land. Eén van de redenen daarvoor is de lagere vaccinatiegraad. Waar al bijna 6 op de 10 volwassen Vlamingen een boosterprik kregen, is dat in Brussel nog maar 3 op de 10.

Volgens huisarts Nele Vandenbempt, van een groepspraktijk voor Geneeskunde voor het Volk in Schaarbeek en ook lid van PVDA, blijft het een uitdaging om mensen te overtuigen. "Voor onze praktijk hebben we het heel moeilijk. Slechts de helft van de 18 tot 40-jarigen, de actieve bevolking dus, is gevaccineerd. En dat cijfer gaat maar niet omhoog", zegt ze.

Er is volgens de arts ook veel verwarring bij de mensen. "In Brussel kunnen de mensen op verschillende plaatsen op een heel laagdrempelige manier binnenstappen voor vaccinatie, maar de mensen weten het niet", zegt Vandenbempt. "Er is ook weinig vertrouwen. Mensen zijn dat kwijt door alle chaos. De informatie is slecht georganiseerd. Maar er waren in het begin ook veel problemen: wij hadden bijvoorbeeld geen maskers, we hebben moeten pleiten voor een eigen testecentrum in Schaarbeek. Die zaken zijn allemaal erg traag op gang gekomen."