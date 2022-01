Omstreden Amerikaanse terreurgevangenis op basis in Guantanamo bestaat twintig jaar

In totaal zijn er bijna 800 mensen in Guantanamo opgesloten. De hoogste bezetting was er in 2003, daarna is het aantal gestaag afgenomen. Veel gedetineerden werden nooit aangeklaagd, maar zaten wel jaren vast. Anderen verschenen voor militaire rechtbanken waar hun recht op verdediging wel heel beperkt was. Van enkele van hen loopt hun straf overigens binnenkort af.

President Bush zelf liet er iets minder dan 500 vertrekken. Zijn opvolger Barack Obama beloofde om een jaar na zijn aantreden het kamp te sluiten en de gevangenen of vrij te laten of te berechten in de VS, maar dat lukte niet. Wel liet hij 197 extra gevangenen vertrekken. Donald Trump liet een gevangene vertrekken. Zijn belofte om Guantanamo "te vullen met slechterikken" werd echter evenmin waargemaakt.