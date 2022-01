Prinses Delphine vertelt in documentaire voor het eerst haar unieke verhaal: "Met deze reeks wil ze die periode afsluiten"

Michel leerde prinses Delphine kennen in 2001, toen hij een documentaire over haar maakte. "Op voorwaarde dat ik haar geen vragen stelde over haar situatie, die twee jaar daarvoor aan het licht was gekomen", zegt Michel. "De laatste twintig jaar hebben we contact gehouden en zijn we vrienden geworden. Ik was bij alle grote momenten in haar leven."

"Twee jaar geleden, toen de rechtbank oordeelde dat koning Albert zijn DNA moest afstaan, had ze het gevoel dat het de goede richting op aan het gaan was. En dan wilde ze ervoor gaan en zijn we begonnen aan de documentaire."