Kazachstan: "Bijna 6.000 opstandelingen zijn opgepakt, onder hen ook buitenlanders"

Hoelang die buitenlandse troepen in Kazachstan zullen blijven is ook niet duidelijk. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blincken had gisteren gewaarschuwd dat "een keer de Russen ergens zijn, het moeilijk is om hen te doen vertrekken". Moskou wil over Kazachstan echter niet praten met de VS of gelijk welk ander land.