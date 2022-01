Kerstboomverbranding van Chiro Wezemaal: “Gezellig samenzijn is lang geleden”

In Wezemaal, deelgemeente van Rotselaar, werden vandaag de kerstbomen verbrand. “Het is een jaarlijkse traditie”, vertelt de leiding. “Maar we zijn niet de enige. Gisteren was er ook een van Scouts Rotselaar-Heikant. De toestemming krijgen, was vrij gemakkelijk. We moesten het event gewoon aanvragen via de website van de gemeente en een kleine maand later hadden we de toestemming. We mogen wel geen bewerkt hout verbranden, enkel echte kerstbomen en paletten.”

“Het is een super initiatief”, zegt mama Nele. “Het is zo leuk om nog eens buiten samen te kunnen komen. Dat is echt lang geleden. Het is nog het begin van de avond en ik denk en hoor dat er nog veel mensen gaan komen.”