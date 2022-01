Start examens Oost-Vlaamse universiteiten en hogescholen: "Bij Odisee doen we uit veiligheid nog eens 500 extra examens online"

En dan zijn er nog de quarantaines, boosterprikken en besmettingen die roet in het exameneten kunnen gooien. Op dat vlak zijn de Oost-Vlaamse hogescholen en universiteiten soepel en begripvol. Als je in quarantaine moet of je bent ziek door je boosterprik, dan hoeft in de meeste gevallen geen dokterbriefje, maar geldt een verklaring op eer. "Als de quarantaine- of boosterprikstudenten online examen hebben en ze voelen zich niet ziek, dan kunnen ze gewoon meedoen. Maar als ze ziek zijn of ze moeten op de campus examen doen, dan bekijken we geval per geval hoe we dat oplossen. Sowieso wordt er altijd een inhaalexamen gepland," stelt Decraene duidelijk.

Maar dat betekent dat de examenzittijd serieus kan uitlopen. "Inderdaad, dan houden we de zittijd open zolang als nodig zodat iedereen z'n examen kan maken." Aan de UGent is de inhaalperiode verlengd tot 19 februari.