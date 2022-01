Kust blikt tevreden terug op kerstperiode: "Zowel hotels als vakantiehuisjes zaten goed vol"

Vooral Franstalige Belgen trokken na Nieuwjaar naar de kust. Tot 35 procent van de vakantiegangers kwam uit Wallonië of Brussel. Er kwamen dit jaar meer Nederlanders naar onze kust dan de voorbije jaren, dat heeft te maken met de strenge coronaregels die in Nederland van kracht zijn. Ook Amber Boeve van Belcasa hotel in Westende bevestigt die trend: "De meeste klanten kwamen wel uit België, maar meer dan andere vakanties vonden Nederlanders hun weg naar Westende."