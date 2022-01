Mechelen staat dit en volgend weekend in vuur en vlam

Mechelen In Vuur en Vlam wordt door Mechelen Feest-voorzitter Kristof Calvo (Vld-Groen-m+) wel eens het Maanrock van de winter genoemd. Maar net als het festival afgelopen zomer, moest ook Mechelen in Vuur en Vlam overschakelen op een kleinschaligere editie. Door de coronamaatregelen is het namelijk niet mogelijk om grote luchtspektakels en uitgebreide vuurshows te organiseren.

Daarom werd er gekozen voor een gezellige wandeling in de Kruidtuin, kleinschaligere rondtrekkende animatie en straattheater en kleinere acts met vuur, zoals die van Fajro. “We zijn blij dat we nog eens mogen optreden”, zegt Mechelaar Jasper Moens. “Het was lang afwachten, want donderdag kregen we pas de bevestiging dat het mocht doorgaan. De afgelopen twee jaar konden we door de coronacrisis nauwelijks optreden. We zijn dan ook enorm blij dat we Mechelen in Vuur en Vlam toch kon plaatsvinden en dat we onze nieuwste show kunnen tonen aan de mensen.”