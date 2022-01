Na 6 maanden speelt KVK Tienen opnieuw op eigen veld: “Het was een verhaal van veel locaties en weinig groepsgevoel”

Het veld is opnieuw bespeelbaar, maar de rest is nog een werk van lange adem. “Het project van de kleedkamers duurt langer. Daarvoor hebben we een architectenbureau die plannen uitgewerkt heeft en dat is nu in aanbesteding. Normaal hopen we tegen april te kunnen starten met de bouw”, maar de ingebruikname is gepland voor het najaar.

De kostprijs van het nieuwe terrein is ongeveer 500.000 euro. “Maar een exact bedrag kunnen we daar nog niet op plakken”, zegt bevoegd schepen Wim Bergé (CD&V). “Er zijn nog enkele zaken die met de verzekering geregeld moeten worden voor we een definitief bedrag kennen.”