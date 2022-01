Nederland herdenkt de enige eigen paus, Adrianus VI, die ook een beetje Leuvenaar was

Boeyens -zoals de man toen nog heette- was in 1459 geboren in Utrecht. Studeren deed hij echter in Leuven, toen nog de enige universiteit in de Lage Landen. Hij werd er professor theologie en zag toe op de opleiding van de jonge heerser van de Bourgondische Nederlanden, die wij beter kennen als keizer Karel V. In het spoor van Karel V trok Boeyens naar Spanje -toen nog verdeeld in Castilië en Aragon- en werd er een van de belangrijkste raadgevers van Karel toen die er koning werd. Hij werd er hoofd van de beruchte Inquisitie en werd in 1517 benoemd tot kardinaal.