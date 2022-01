Nederlandse coronascepticus Willem Engel verspreidt adres D66-politica Sigrid Kaag online

Engel plaatste nog een tweet waarin hij stelde dat het delen van haar adresgegevens niet is bedoeld om te intimideren. "Op geen enkele manier is dit een oproep of aanzet tot intimidatie of geweld of bedreiging, wij zijn de nette mensen. Het gaat hier om transparantie van iemand die minister van Financiën wordt." Sigrid Kaag legt normaal gezien morgen de eed af als vicepremier en minister van Financiën in de nieuwe Nederlandse regering.

Volgens een woordvoerder van haar partij D66 zal Kaag aangifte doen tegen Engel, die op Twitter meer dan 14.400 volgers heeft.

In deze coronacrisis worden Nederlandse politici alsmaar vaker persoonlijk bedreigd. Eerder deze week werd een man opgepakt die met een brandende fakkel voor het huis van Kaag rondliep. Ontslagnemend minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge wordt naar eigen zeggen bijna dagelijks bedreigd en heeft sinds enkele weken permanente politiebewaking voor zijn deur.