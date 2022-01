Gewapende bendes vermoorden zeker 140 burgers in dorpen in noordwesten van Nigeria

Maar de 79-jarige voormalige generaal ligt zelf onder vuur omdat hij er maar niet in slaagt om de algemene onveiligheid in zijn land onder controle te krijgen. Het leger is op verschillende plaatsen ontplooid. Het vecht in het noordoosten, tegen jihadisten van Boko Haram, een opstand die al tien jaar aan de gang is. In het zuidoosten zijn onafhankelijkheidsstrijders actief. Sinds eind 2020 is er ook het aantal aanvallen en ontvoeringen door bandieten in het noordwesten fel toegenomen.