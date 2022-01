Open boosterdagen in vaccinatiecentrum Rotselaar: “Iedereen die wil, kan volgende week booster krijgen”

Het vaccinatiecentrum van Rotselaar steekt komende week een tandje bij. Inwoners van Tremelo, Rotselaar, Holsbeek, Begijnendijk en Betekom kunnen er zonder uitnodiging of afspraak hun boostervaccin komen halen. “We hebben de afgelopen tijd 2 extra lijnen kunnen oprichten waardoor we van 2.000 naar 2.700 vaccins per dag gaan. Hierdoor kunnen we mensen uitnodigen die normaal later pas zouden komen. En door ziekte en quarantaines zijn er ook heel wat afspraken verzet”, vertelt Van Nuffelen.

“We zitten met een hoge vaccinatiegraad in onze regio waardoor we nog maar een dikke 5.000 boosters moeten zetten. We hebben berekeningen gemaakt en daarom komen de gemeentes verspreid over de dagen. Zodat we echt iedereen die wil een booster kunnen geven.”

Iedereen die op de dag van zijn boostervaccin 18 jaar of ouder is, kan langskomen. Je moet enkel rekening houden met de intervaltermijn tussen je vorige vaccinatie en je booster. Dat is 4 maanden voor Pfizer en AstraZeneca en 2 maanden voor Johnson & Johnson. Dinsdag 11 januari zijn de inwoners van Rotselaar welkom, woensdag Tremelo en Holsbeek en donderdag Begijnendijk of Betekom.