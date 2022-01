Orthodoxe kerk in Gent is  verdienstelijke Oost-Vlaming van het jaar

In 1972 vestigde deze parochie zich in de Sophie Van Akenstraat in Gent. Zeker na de val van de Berlijnse Muur werd het de plaats voor alle orthodoxe christenen, ongeacht hun afkomst. Russisch, Oekraïens, Roemeens, Grieks, Bulgaars of Belgisch van nationaliteit: iedereen is er welkom. Maar de kerk gebruikt wel een belangrijk bindmiddel: de Nederlandse taal. "Het feit dat de eredienst in het Nederlands doorgaat is voor de provincie Oost-Vlaanderen een meerwaarde", gaat Moens verder. "Niet alleen het geloof verbindt de mensen, maar ook de taal. Het helpt de integratie in onze samenleving."

Vroeger kregen we vooral mensen uit de sportwereld of de culturele wereld de prijs, nu zijn het eerder mensen uit de economische wereld, landbouw of klimaat. Daarom is dit een unieke bekroning, want het is namelijk de eerste keer dat een geloofsgemeenschap deze titel krijgt.