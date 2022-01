Parket en politie vragen dat benadeelden van explosie in Turnhout zich melden

Politie en parket vragen dat iedereen die schade heeft geleden door de gasontploffing in Turnhout, zich meldt. Op oudejaarsdag stortte daar een deel van een appartementsgebouw in na een explosie. Daarbij zijn vier bewoners omgekomen en raakten twee anderen zwaar gewond. Het gebouw zelf is zwaar beschadigd maar ook in de buurt was er veel schade.