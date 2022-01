Politie onderschept in De Panne gezin dat kinderen liet helpen bij winkeldiefstal 

Gisteren even voor sluitingstijd van de winkels verwittigde een getuige dat het verdachte gezin opnieuw in de winkelstraat in De Panne aan het wandelen was. De politie ging er meteen op af, maar de man, vrouw en twee kinderen waren in die tijd al vertrokken met de auto. Dor het signalement kon het viertal door een motorrijder even later toch onderschept worden. Ze werden geïdentificeerd en zullen later verhoord worden.