27 centimeter sneeuw in Hoge Venen en die blijft hele week liggen: skipistes openen deuren vandaag

Vandaag zijn er over het westen opklaringen met wolken, terwijl het in het oosten nog zwaarbewolkt is. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt. Er kunnen plaatselijk nog enkele buien vallen, die in de Ardennen opnieuw winters worden. De temperaturen schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen, 5 of 6 graden in het centrum en 7 graden vlak aan zee.

Vannacht wordt het uitkijken. Door de zwakke wind en de opklaringen kan het kwik zakken onder het vriespunt in Hoog-België maar lokaal is dat ook elders mogelijk. Hierdoor kan op diverse plaatsen aanvriezende mist ontstaan. Daarnaast kan smeltwater opnieuw aanvriezen en zo ijsplekken op de weg veroorzaken. De kans op een winterse bui is ook niet uitgesloten. De temperaturen schommelen tussen -6 graden in sommige Ardense valleien en lokaal +1 of +2 graden in Vlaanderen.

Maandag tot vrijdag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen. De temperaturen schommelen tussen -2 en +2 graden op de Ardense hoogten, tussen 4 en 6 graden in de lage gebieden van het binnenland en tot 7 graden aan zee.

Een volledig - en uitgebreid - weerbericht vind je op onze weerpagina.