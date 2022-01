Minister Vandenbroucke waarschuwt: "Omikrongolf gewoon over ons heen laten komen? Dat idee is verkeerd én gevaarlijk"

Maar minister Vandenbroucke is bezorgd over het beeld dat hier en daar leeft over omikron. "Het idee dat we het maar over ons heen moeten laten komen, dat we het maar moeten laten waaien en dat we zo aan groepsbescherming zullen komen, is absoluut verkeerd en gevaarlijk", zegt hij in "De zevende dag". "Omikron is niet zomaar een verkoudheid. Je krijgt sowieso mensen in het ziekenhuis. We hopen dat de druk op intensieve minder is, maar we zijn daar niet zeker van. We zullen allemaal ooit wel eens nat worden, maar dat is iets anders dan allemaal samen in het water springen. Dat mogen we echt niet doen. Anders gaan we kopje onder."